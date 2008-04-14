Скопенко: а дудки они меня уволят!

Глава блока своего имени Владимир Литвин, назначенный в пятницу президентом на должность и.о. ректора Киевского Национального университета, развеял слухи о том, что он собирается менять свое депутатское кресло на эту должность. Правда, быть и.о. (до новых выборов ректора) согласен. "В своих планах сегодня не вижу этой должности. Надо дать возможность коллективу университета определиться, кого бы они хотели видеть во главе этого вуза", - сказал он.

Зато уволенный Виктором Ющенко 72-летний Виктор Скопенко в интервью "Сегодня " заявил, что считает указ президента незаконным и намерен подавать в суд. "Президент не имеет вообще никакого права принимать подобные решения, - сказал он. - Все вопросы, связанные с образованием - прерогатива Кабмина. Литвин же не имеет права занимать должность ректора, пока является депутатом ВР. Мне самому когда-то пришлось писать заявление о снятии своей кандидатуры как депутата, поскольку хочу остаться ректором. Кто готовил вообще этот указ?! Я не хочу никого обижать, но этот человек вовсе не читал закон "О высшем образовании". Ректор считает, что снятие его с должности кому-то выгодно. Правда, кому именно говорить не захотел.

На вопрос, кто в настоящий момент может составить конкуренцию, г-н Скопенко ответил так: "У меня нет конкурентов! Я подписал с Кабмином контракт до 2014 года, его со мной никто не разрывал. Я не собираюсь работать до 2014 года, уйду раньше. Но чтоб так заставлять меня уйти - дудки!"