Эксперт считает, что списки БЮТ и Блока Кличко – приманка для киевлян

Раскрученные имена представителей Кабмина и народных депутатов в списках в Киевсовет используются, как приманка, политический пиар для избирателя. Такое мнение выразил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

По его словам, список БЮТ – «это фактически список «трех Т»: ТИМОШЕНКО, ТУРЧИНОВА, и ТОМЕНКО». «Они, как и часть их избирательного списка, вряд ли собираются работать в городе, поскольку имеют более высокие амбиции на общенациональном уровне. Поэтому очень сомнительно, что, попав в Киевсовет, они оставят свои государственные должности. При этом вопрос о том, кто же в конечном итоге будет работать на киевлян, остается открытым, а сам список выглядит полупустым. Похоже, что раскрученные имена первой пятерки используются как приманка, политический пиар для избирателей», - сказал КУЛИК.

Он сообщил, что ходят слухи, что определенная часть списка БЮТ формировалась на «взаимовыгодной бизнес-основе». Кулик не исключает, что именно к этой когорте могут относиться представители строительного бизнеса, «которые уже успели «прославиться» среди киевлян аферами по застройке Пейзажной алее и строительству на территории Октябрьской больницы». «Наиболее ярким из них является сын совладельца компании «Житлобуд» нардепа от БЮТ Ивана КУРОВСКОГО Олег», - сказал эксперт.

По словам КУЛИКА, «команда Виталия КЛИЧКО также рассчитывает на «призовые места» в Киевсовете». Эксперт отметил, что в списке Блока Кличко новые имена, основой блока является «Европейская столица» - «партия известного столичного бизнесмена-застройщика Льва ПАРЦХАЛАДЗЕ, с чьим именем также связаны скандалы по незаконным застройкам в столице».

В то же время КУЛИК отметил, что список Блока Черновецкого, то он с прошлых выборов практически не изменился. «Первая пятерка – сам мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, глава фракции в горсовете Денис КОМАРНИЦКИЙ, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, заместители действующего мэра Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ и Виталий ЖУРАВСКИЙ. Но сами они подчеркивают, что имеют настоящую команду. И, в отличии от других участников киевских выборов, представили киевлянам десятку списка», - отметил эксперт.

КУЛИК предполагает, что политика ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевсовете не изменится – «ставка, как и раньше, будет сделана на развитие столицы». «Сегодня бюджет Киева почти 25 миллиардов гривен против 5 миллиардов двумя годами ранее. В следующем году Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и представители его блока собираются бюджет удвоить. И если их команда будет работать такими же темпами, то это вполне реально», - считает эксперт.