Ющенко показал Польше, чем гордятся украинцы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ приняли участие в открытии выставки частного Музея национального культурного достояния «Платар» в Национальном музее Варшавы.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на открытии выставки, Л.КАЧИНСКИЙ подчеркнул, что сотрудничество Украины и Польши происходит не только в культурной сфере, но и в политической, экономической. По его словам, особенно сблизило Украину и Польшу то, что они совместно выиграли право проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По словам Л.КАЧИНСКОГО, особенно важным является то, что ранее, когда Польша смотрела на восток, она преимущественно обращала внимание на русскую культуру. По его словам, этот подход сейчас необходимо менять. «За восточной границей есть не только русская культура», - подчеркнул Л.КАЧИНСКИЙ.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина и Польша имеют большую общую историю. Он отметил, что за последние годы удалось провести такую политику, которая бы сближала два народа.

По его словам, у Украины и Польши есть много общего, в том числе и общая цель: евроатлантическая интеграция Украины. «Мы пройдем ее совместно, и первым партнером для нас является Польша», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря непосредственно о выставке, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это самая большая выставка такого рода за все годы независимости Украины. Он отметил, что она рассказывает об общей истории двух народов. В частности, на выставке представлены предметы старины Трипольской цивилизации, изделия древнегреческих мастеров, экспонаты киммерийской, скифской, сарматской культур и других племен и народов, которые населяли просторы современной Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что коллекция начинается с периода – VI тысячелетия до нашей эры, когда еще не было древнего Египта, Вавилона. «Нам есть чем гордиться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он поблагодарил организаторов этой выставки Сергея ТАРУТУ и Сергея ПЛАТОНОВА, назвав их людьми с «большим сердцем». Президент также поблагодарил польский музей за проведение этой выставки и выразил надежду, что подобная выставка будет проведена и в Украине.

Как сообщают организаторы, на выставке экспонируются вещи, представляющие одно из наибольших и наилучших частных собраний предметов старины Трипольской эпохи. Среди них артефакты, которые могут быть датированы периодом между VI-III тысячелетием до нашей эры. В экспозиции также представлен инвентарь для захоронения эпохи бронзы, уникальные находки эпохи киммерийцев и многое другое.

Всего на выставке представлены 389 экспонатов.