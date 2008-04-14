Ющенко: мы будем свидетелями большого праздника

Президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНСКИЙ убеждены, что Евро-2012 пройдет в этих странах на высшем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в заявлениях для прессы после подписания совместной декларации относительно Евро-2012.

«Мы будем свидетелями большого спортивного праздника», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что подписанная сегодня декларация свидетельствует о том, что страны неуклонно идут по дороге подготовки к Чемпионату.

Президент отметил, что Украина делает все, чтобы выполнять график подготовки к Евро-2012. По его словам, во второй половине этого года в Донецке и Днепропетровске планируется сдать в эксплуатацию стадионы, продолжается реконструкция стадиона в Киеве, завершается оформление документов относительно строительства стадионов во Львове и Одессе.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что в украинских городах, которые будут принимать Чемпионат, строится свыше 100 4-5-звездочных гостиниц и 124 3-звездочные гостиницы.

Президент отметил, что особо актуальным является сегодня вопрос строительства дорог между Украиной и Польшей. По его словам, сейчас прорабатывается план перестройки европейского железнодорожного пути к Ковелю и Львову.

«Одним словом, мы понимаем, что есть много работы как прикладной, так и политической. И я хотел бы заверить всех, что та победа, которую мы получили год назад, когда европейская футбольная ассоциация избрала Польшу и Украину как страны для проведения Евро-2012, это мероприятие будет проведено на самом высоком уровне. И я убежден, что мы будем свидетелями большого спортивного футбольного праздника», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Л.КАЧИНСКИЙ отметил, что победа Польши и Украины является большим успехом двух стран.