Жители Чернигова присоединились к инициативе "Стоп Подкуп" для борьбы со скупкой голосов на 205 округе

Как сообщает портал Чернигова, к инициативе присоединились и простые черниговцы.

"Если раньше с доказательствами подкупа со стороны провластного кандидата обращались т.н. "сотники" - бригадиры групп агитаторов, которым предлагалось скупать голоса "оптом", то теперь обращаются и конечные избиратели. Им предлагается "правильно проголосовать" за 400 гривен. Теперь же активисты "Стоп Подкуп" помогают черниговцам в оформлении заявлений в прокуратуру по фактам подкупа избирателей", - говорится в сообщении.

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Так, активисты "Стоп Подкуп" заявляют, что за недельный период акции у них на руках оказались доказательства — видео и аудио - более нескольких сотен случаев подкупа со стороны провластного кандидата и более тысячи имен причастных. По данным вопросам уже работают прокуратура и милиция, произведено несколько задержаний, изъяты списки с "купленными" голосами.

"Суть инициативы "Стоп Подкуп" в том, что любой избиратель, которому предлагают деньги за обязательство проголосовать за того или иного кандидата, может сообщить на "горячую линию" 0 800 509 101 об этом факте и получить вознаграждение", - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, размер вознаграждения – от 500 до 20 000 гривен в зависимости от доказательной базы, готовности лично обнародовать эти факты и степени. При этом активисты "Стоп Подкуп" гарантируют анонимность и юридическую поддержку всем смелым людям, готовым положить конец такому позорному явлению как подкуп избирателей.

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Как известно, согласно статье 160 Криминального кодекса Украины предусматривается наказание за подкуп избирателей до 7 лет лишения свободы.