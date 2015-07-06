СБУ расследует более 40 дел против своих сотрудников за предательство - Грицак
Служба безопасности Украины расследует более 40 уголовных дел в отношении своих сотрудников.
Об этом в воскресенье, 5 июля, в эфире «5 канала» сообщил глава ведомства Василий Грицак, передает Радіо Свобода.
«Сейчас расследуется более 40 уголовных дел в отношении своих сотрудников. У нас есть арестованные генералы, полковники Службы безопасности, которые предали интересы государства», – сказал Грицак .
Грицак напомнил, что на прошлой неделе задержали полковника, который служил в контрразведке, по подозрению в шпионаже в пользу России.
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По словам главы СБУ, Москва пытается распространять сепаратизм не только на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, «горячими точками» можно назвать Одесский регион, Харьков, Запорожье, Херсонскую и Николаевскую области.