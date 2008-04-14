БЮТ может снять Турчинова с выборов
09:10, 14 апреля 2008Политика
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Будут договоренности
|Павел Мовчан
«Мне кажется, что здесь нужно много приложить усилий, или искать понимания с одним из тех, кто имеет сегодня рейтинги выше. Потому что маленький период для старта не дает возможности раскрутить претендента на эту должность Александра Турчинова. Бесспорно, будут договоренности» – говорит представитель от фракции БЮТ.
По словам Павла Мовчана, будут существовать разные варианты, чтобы национально-демократические силы не проиграли в столице Украины.
Блок Юлии Тимошенко кандидатом на должность мэра Киева выдвинул Александра Турчинова. Внеочередные выборы городского председателя столицы Украины состоятся 25 мая.
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