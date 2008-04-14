БЮТ может снять Турчинова с выборов

Представители БЮТ не исключают снятия своего кандидата во время выборов городского председателя Киева, – сообщил в эфире Радио Свобода народный депутат от БЮТ Павел Мовчан

«Мне кажется, что здесь нужно много приложить усилий, или искать понимания с одним из тех, кто имеет сегодня рейтинги выше. Потому что маленький период для старта не дает возможности раскрутить претендента на эту должность Александра Турчинова. Бесспорно, будут договоренности» – говорит представитель от фракции БЮТ.

По словам Павла Мовчана, будут существовать разные варианты, чтобы национально-демократические силы не проиграли в столице Украины.

Блок Юлии Тимошенко кандидатом на должность мэра Киева выдвинул Александра Турчинова. Внеочередные выборы городского председателя столицы Украины состоятся 25 мая.