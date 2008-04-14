Кличко ”ни при каких условиях не снимет свою кандидатуру”

Кандидат на должность городского председателя Киева Виталий КЛИЧКО утверждает, что в его команде есть профессионалы, хорошо знающие проблемы города.

Об этом он заявил в эфире канала ICTV в воскресенье, комментируя обвинение в отсутствии у него хозяйственного опыта.

“Складывается мнение, что мэром Киева должен быть хозяйственник, который знает диаметр канализационных труб, диаметр электрических проводов. Но мировой опыт показывает совсем другую тенденцию”, - отметил В.КЛИЧКО.

По словам кандидата, городской председатель Киева должен быть, в первую очередь, менеджером, который руководит командой профессионалов.

“В моей команде есть люди, которые к мелочам, глубоко в материи разбираются в тонкостях всех киевских проблем. Люди без шлейфа скандалов. Люди, которых киевляне знают и которым они доверяют”, - сказал В.КЛИЧКО.

Отвечая на вопрос, почему БЮТ не поддержал его кандидатуру на должность мэра, В.КЛИЧКО ответил: “Многие политические силы рассматривают Киев как площадку для политических интересов или амбиций”.

Он также снова подчеркнул, что “ни при каких условиях не снимет свою кандидатуру”.

Комментируя предложения кандидатов Александра ТУРЧИНОВА и Николая КАТЕРИНЧУКА взять его в свою команду в случае их победы, В.КЛИЧКО сообщил: "Меня могут приглашать в свою команду очень многие. Но либо Земля вращается вокруг Луны, либо Луна вокруг Земли".