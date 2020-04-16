Депутаты заблокировали подписание закона об изменениях в Регламент Верховной Рады

Теперь закон не может быть подписан, пока соответствующие проекты постановления не будет отклонены.

Народные депутаты заблокировали возможность подписания закона об изменениях в Регламент Верховной Рады относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в парламенте.

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Так, сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко и депутат из его группы Ирина Констанкевич зарегистрировали проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№1043-П).

Также народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал в ВР проект постановления с аналогичным названием (№1043-П1).

Кроме того, проект постановления №1043-П2 с такой же инициативой зарегистрировал внефракционный депутат Антон Поляков.

Как известно, пока такой проект постановления не будет рассмотрен и отклонен парламентом, закон, которого он касается, не может быть подписан председателем ВР и передан на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043), которым вводится особая процедура рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

За это решение с последующим технико-юридическим редактированием проголосовали 242 народных депутата из 356, зарегистрированных в сессионном зале.