Зеленский назначил новых послов Украины в четырех странах

Соответствующие указы размещены на сайте президента.

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане.

Соответствующие указы от 14 апреля размещены на сайте президента.

В частности, президент уволил Игоря Харченко с должности посла Украины в Японии и назначил на эту должность Сергея Корсунского.

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Кроме того, глава государства назначил Оксану Васильеву послом Украины в Королевстве Марокко, Любовь Абравитову послом в Южно-Африканской Республике и Николая Дорошенко послом в Республике Узбекистан.