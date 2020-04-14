Зеленский назначил новых послов Украины в четырех странах
17:33, 14 апреля 2020Политика
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Соответствующие указы размещены на сайте президента.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане.
Соответствующие указы от 14 апреля размещены на сайте президента.
В частности, президент уволил Игоря Харченко с должности посла Украины в Японии и назначил на эту должность Сергея Корсунского.
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Кроме того, глава государства назначил Оксану Васильеву послом Украины в Королевстве Марокко, Любовь Абравитову послом в Южно-Африканской Республике и Николая Дорошенко послом в Республике Узбекистан.
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