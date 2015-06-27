Маккейн сравнил Путина с "Пэкменом", который небольшими порциями "кусает" Украину
Сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что США и их европейские партнеры признают провал минских договоренностей, но отвечают на это «пустой риторикой».
Об этом Маккейн написал для газеты The Washington Post, передает Радио Свобода.
«Лидеры Украины описывают стратегию президента России Владимира Путина как в (компьютерной) игре Pac-Man – укус территории Украины за укусом довольно небольшими порциями, чтобы не вызвать масштабной международной реакции. Но в этот момент должно стать очевидно всем, что Путин не хочет дипломатического решения конфликта. Он стремится доминировать в Украине», – подчеркивает сенатор.
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«Никто на Западе не хочет возврата к холодной войне. Но мы должны признать, что мы противостоим российскому правителю, который хочет именно этого», – добавляет Джон Маккейн.
Он призывает США «приспособиться к реальности реваншистской России», которая «готова использовать силу как основной инструмент для достижения своих неоимперских целей».
Маккейн в очередной раз повторил свой призыв к президенту Обаме предоставить Украине современное оборонительное оружие.
«Если украинцам будет оказана необходимая помощь и для российских войск, которые вторглись в их страну, возрастет стоимость агрессии, Путин будет вынужден определяться, как долго он сможет выдержать войну, которой, как он говорит своим людям, не происходит», – подчеркнул Маккейн.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн вместе с двумя своими коллегами посетил Украину неделю назад. Он побывал в Днепропетровске, где общался с добровольцами, воюющими на востоке Украины.
Американские законодатели наделили исполнительную власть США полномочиями предоставить Украине оружие для защиты от агрессии. Администрация Обамы уже несколько месяцев определяется по этому вопросу.