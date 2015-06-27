Маккейн сравнил Путина с "Пэкменом", который небольшими порциями "кусает" Украину

Об этом Маккейн написал для газеты The Washington Post, передает Радио Свобода.

«Лидеры Украины описывают стратегию президента России Владимира Путина как в (компьютерной) игре Pac-Man – укус территории Украины за укусом довольно небольшими порциями, чтобы не вызвать масштабной международной реакции. Но в этот момент должно стать очевидно всем, что Путин не хочет дипломатического решения конфликта. Он стремится доминировать в Украине», – подчеркивает сенатор.

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«Никто на Западе не хочет возврата к холодной войне. Но мы должны признать, что мы противостоим российскому правителю, который хочет именно этого», – добавляет Джон Маккейн.

Он призывает США «приспособиться к реальности реваншистской России», которая «готова использовать силу как основной инструмент для достижения своих неоимперских целей».

Маккейн в очередной раз повторил свой призыв к президенту Обаме предоставить Украине современное оборонительное оружие.

«Если украинцам будет оказана необходимая помощь и для российских войск, которые вторглись в их страну, возрастет стоимость агрессии, Путин будет вынужден определяться, как долго он сможет выдержать войну, которой, как он говорит своим людям, не происходит», – подчеркнул Маккейн.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн вместе с двумя своими коллегами посетил Украину неделю назад. Он побывал в Днепропетровске, где общался с добровольцами, воюющими на востоке Украины.

Американские законодатели наделили исполнительную власть США полномочиями предоставить Украине оружие для защиты от агрессии. Администрация Обамы уже несколько месяцев определяется по этому вопросу.