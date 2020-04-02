В Офисе президента разработали концепцию оценки деятельности ОГА

В ближайшее время концепция должна быть представлена ​​президенту и утверждена правительством.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов сообщил о разработке концепции оценки социально-экономического состояния области и деятельности областных государственных администраций на основе максимально объективных количественных параметров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«До сих пор в разных ветвей власти не было единой, понятной для всех и прозрачной системы оценки эффективности работы облгосадминистраций в тех сферах, в которых они уполномочены. Поэтому мы с помощью профильных специалистов и экспертов проанализировали все плюсы и минусы в их работе и разработали эту концепцию», - сказал Трофимов.

По его словам, она позволит сравнивать результаты деятельности ОГА в межрегиональном и временном разрезе и помогать определять точки, где облгосадминистрации могут прилагать усилия для улучшения ситуации.

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Трофимов пояснил, что в настоящее время существуют реальные полномочия ОГА, перечень которых определен законом Украины «О местных государственных администрациях», и которые изменяются нечасто. Но способы сбора, структурирования, передачи данных, собираемых государством, постоянно совершенствуются, поэтому конкретные показатели оценки эффективности могут меняться довольно часто для того, чтобы максимально полно использовать потенциал имеющихся данных.

«Поэтому мы выбрали двухуровневый индекс оценки деятельности ОГА, в котором верхний уровень будет рассчитываться по отраслевому принципу распределения полномочий, а нижний - на основе набора параметров для оценки деятельности в каждой отрасли, которые могут меняться при необходимости», - отметил Трофимов.

Отмечается, что интеграция параметров мониторинга социально-экономического развития регионов будет осуществляться на основе показателей ежеквартальной оценки социально-экономического развития Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, определенных постановлением Кабинета министров Украины № 856 от 2015 года.

Как отметил Трофимов, в ближайшее время концепция должна быть представлена ​​президенту Украины Владимиру Зеленскому и утверждена правительством.