Приватбанк предупреждает, что сайт http://2co-pbank.com создан мошенниками

КБ «ПриватБанк» предупреждает своих клиентов, что сайт http://2co-pbank.com создан мошенниками и не имеет отношения к деятельности банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, с 1 июля 2006 года в украинской части сети Интернет начала работу фальшивая платежная система http://2co-pbank.com, созданная группой мошенников с целью похищения у владельцев платежных карт данных о карточном счете и возможности несанкционированного снятия денег с карт. После того, как 10 июля 2006 года от ряда клиентов банка поступили запросы о правомочности деятельности названного мошенниками "совместного проекта компании 2checkout.com и «ПриватБанка», банк предупредил всех клиентов о том, что данный сайт создан мошенниками и не имеет отношения к деятельности «ПриватБанка». Служба безопасности банка начала комплекс мероприятий по обезвреживанию и задержанию мошенников.

По данным пресс-службы, суть мошенничества на сайте http://2co-pbank.com состоит в том, что в процессе регистрации пользователя нового "сервиса", после ввода номера карты, данных ее владельца и секретного кода транзакций, сервер сообщает пользователю, что введенные данные неверны или процесс регистрации невозможен. После чего с карты клиента мошенники пытаются списать деньги под предлогом приобретения товаров или услуг. Для привлечения клиентов мошенниками была организована рассылка спама. При этом, отметили в пресс-службе, мошенники даже не утруждали себя созданием видимости легального сервиса – все ссылки на так называемых "партнеров" проекта оказались нерабочими, а сам сайт не поддерживает даже элементарных протоколов безопасности.

По словам сотрудников «ПриватБанка», от деятельности мошенников никто из клиентов не пострадал – Служба безопасности транзакций отслеживает все операции с картами, номера которых могли попасть в руки мошенников, и при попытках несанкционированного доступа к картсчету блокирует карты и сообщает об этом клиентам.

«ПриватБанк» в очередной раз напоминает, что единственным платежным сервисом банка является интернет-банк "Приват24", который обеспечивает не только абсолютную безопасность транзакций, но и дает возможность пользоваться широким спектром услуг банка в круглосуточном режиме, не выходя из дома или офиса.