В новом парламенте женщины эффективнее мужчин – ОПОРА

За все время работы Верховной Рады девятого созыва народные депутаты-женщины зарегистрировали 1464 законопроекта, из которых 152 были приняты.

Народные депутатки опережают народных депутатов и по количеству зарегистрированных законопроектов, и по количеству принятых, если сравнить средний показатель эффективности их законотворческой деятельности на одного человека. В состав Верховной Рады IX созыва входит 87 женщин и 336 мужчин.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Они проанализировали количество законопроектов, в состав авторского коллектива которых входят женщины. А также сколько таких законопроектов были успешными, то есть принятыми с начала работы парламента до 6 марта 2020 года.

Так, в парламенте зарегистрировали 1464 законопроекта с авторами-женщинами, из которых 152 были приняты. У авторов-мужчин этот показатель составляет 5102 и 413 соответственно.

«Если посчитать среднее количество законодательных актов на одного человека, то получается, что у избранниц показатель зарегистрированных законопроектов составляет 16,8%, из которых 10,4% были приняты», — пишет ОПОРА.

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Зато народные избранники зарегистрировали в среднем 15,2% законопроектов на одного, из которых 8% были приняты.

В общественной сети напоминают, что, согласно новому избирательному законодательству, количественный состав должен сравниться в контексте представительства обоих полов из-за закрепленной гендерной квоты.

Так, в части 12 статьи 154 Избирательного кодекса говорится: «При формировании общегосударственного и региональных избирательных списков партия должна обеспечить присутствие в каждой пятерке (местах с первого по пятое, с шестого по десятое и т.д.) каждого избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола)».