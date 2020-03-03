Гончарук действительно обращался в суд с иском к Разумкову - источник в ОАСК

В Окружном административном суде Киева настаивают, что Гончарук таки решил судиться с Разумковым.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук действительно обращался в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с заявлением, в котором просил суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову ставить вопрос о его увольнении.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в ОАСК.

"Заявление от имени Алексея Гончарука действительно в наличии. Однако его текста не видел лично. Или лично подавал Гончарук, или его представитель - это возможно выяснить только, когда будет доступ к автоматизированной базе, а сейчас уже конец рабочего дня", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 3 марта, пресс-служба Окружного админсуда Киева на своей странице в Facebook сообщила, что премьер-министр Гончарук просит суд запретить председателю Верховной Рады Разумкову ставить вопрос о его увольнении.

Отмечалось, что "в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Владимир Зеленский".

Также там говорилось, что в порядке обеспечения своего иска Гончарук просит суд запретить председателю Верховной Рады рассматривать вопрос о его отставке.

Позже пресс-служба правительства опровергла факт подачи Гончаруком искового заявления в ОАСК.