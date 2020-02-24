RFERL: У олигарха из Приднестровья нашелся паспорт Украины и дорогая недвижимость под Киевом

Олигарх, который монополизировал жизнь в сепаратистском регионе Молдовы, ездит в Одесскую и Киевскую области с украинским паспортом.

Виктор Гушан владеет крупнейшим бизнесом в сепаратистском регионе Молдовы. Однако, у магната из Приднестровья, как оказалось, есть гражданство Украины, а также земля и недвижимость в Киеве и Одесской области.

Об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty. Гушан – бывший офицер КГБ. Через различные фирмы он владеет поместьем в Одесской области площадью 600 квадратных метров, которое используется как дом для летнего отдыха. Оно расположено на участке земли площадью 6 тысяч квадратных метров. Кроме дома поместье включает в себя два причала, несколько домов безопасности, лодки, сад, виноградник, беседку и дом для гостей.

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Журналисты установили, что с лета 2019 года прокуроры открыли расследование относительно «несанкционированного строительства на незаконно занятой территории» на особо уязвимых землях вдоль Дуная. Гушан владеет и другой недвижимостью или землей вдоль побережья реки, а также виллой в другой части Одесской области. Еще один дом приднестровского олигарха площадью 275 квадратных метров стоит на гектаре земли на острове в Одесской области.

Эта недвижимость зарегистрирована в официальном украинском реестре как рекреационная. Хотя региональная администрация утверждает, что на острове нет никакой недвижимости. Гушан также владеет землей сельскохозяйственного назначения вблизи Киева. Согласно законодательству Украины, только граждане могут законно покупать такие участки.

Ссылаясь на источники в украинской Миграционной службе, журналисты обнаружили, что недавно особа посещала одно из имений Гушана, пересекая границу с паспортом Украины, выданным на такое же имя и с указанием такой же даты рождения, как и у приднестровского олигарха.

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Издание напоминает, что пророссийские силы в Приднестровье провозгласили «независимость» от Молдовы в 1990 году, ссылаясь на беспокойство, что чиновники в Кишиневе попытаются объединить страну с Румынией после падения СССР. Война против молдавских правительственных сил продолжалась два года, унеся жизни около тысячи человек. Гушан основал холдинг «Шериф» через год после войны. Конфликт в Приднестровье стал замороженным, поскольку российские войска, которые базировались там в советские времена, выступили на стороне «сепаратистов». Самостоятельность Приднестровья никто в мире не признал. Однако, Москва неофициально поддерживает самопровозглашенное «правительство».

Так называемая «республика» - это почти полностью изолированная полоса шириной 38 километров, расположенная вдоль украинско-молдавской границы. Издание Foreign Policy писало, что холдинг Гушана монополизировал и контролирует почти каждый аспект жизни людей в Приднестровье.

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Олигарх нажил большое состояние благодаря нелегальной торговли сигаретами, алкоголем, продуктами и тому подобное. Большинство товаров завозится контрабандой из порта в Одессе, расположенном за 80 километров. Являясь крупнейшим работодателем в «республике», холдинг «Шериф» владеет супермаркетами, автомобильными заправками, сетью мобильной связи, спортивными центрами, заводом по производству коньяка и одним из двух местных телеканалов. Гушан также владеет местной футбольной командой «Шериф», которая базируется в Тирасполе.