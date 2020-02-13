Нардеп от "Слуги народа" надеется на "прорыв" во время переговоров в Берлине

По его словам, украинская сторона не будет замалчивать проблему Крыма, чтобы "не забывать, с чего все началось".

Украина на переговорах с Россией затронет проблемы преследования украинских граждан в оккупированном Крыму.

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Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Святослав Юраш, передает «Обозреватель». По его словам, украинская сторона не будет замалчивать проблему Крыма, чтобы "не забывать, с чего все началось".

"Президент Зеленский уже неоднократно объявлял, что в следующем обмене будет обсуждаться судьба многочисленных наших граждан, которые именно в Крыму были задержаны, в первую очередь, крымских татар", – отметил нардеп.

"Слуга народа" также напомнил, что в апреле в Берлине запланированы переговоры в нормандском формате. По его словам, Украина с каждым раундом переговоров близится к завершению войны.

"Мы надеемся увидеть в Берлине прорыв, а именно понятный таймлайн – Россия забирает войска, мы проводим выборы и интегрируем обратно восток Украины – и Донецк, и Луганск, и границу", – заявил Юраш.

Как отметил "слуга народа", намерение президента говорить об украинских гражданах из Крыма, которых удерживают российские оккупанты, свидетельствует, "что мы не забываем Крым".

"Мы не забудем, с чего все началось. Россия думает, что в 21 веке можно аннексировать или менять, забирать территории. Нельзя! Потому что Украина должна быть территориально целостной. Это весь мир выражает в резолюциях ООН, в многочисленных санкциях, которые дали все – от Японии до Европы. Наше дело – напоминать всему миру о справедливости, которую Россия хочет у нас украсть, и не давать России диктовать миру, в котором должен быть порядок. Россия слишком мала и слишком неважна сейчас, чтобы диктовать хоть что-то", – подчеркнул депутат.

"Мы в нормандском формате с французами и немцами напоминаем России, что она должна завершить эту войну. И ищем путь того, как она должна выйти из Украины и дать нам возможность интегрировать наш восток", – добавил он.