Вакарчук признался, что начал писать стихи о политике

По словам депутата, его новые стихи - это "неизвестный до этого посыл".

Народный депутат от партии "Голос", певец Святослав Вакарчук сообщил, что начал писать стихи, в том числе, на политическую тематику.

Об этом он сказал в интервью изданию zaxid.net.

В частности, комментируя новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, депутат отметил, что отреагировал на него эмоционально и творчески.

"Поскольку я - человек творческий, то отреагировал с помощью того таланта, который мне дал Бог. Больше вам того скажу - я написал уже не один стих. Открою вам небольшой секрет, что такие стихи я пишу сейчас больше", - сказал Вакарчук, уточнив, что среди них есть стихи на социально-политическую тематику.

Результатами своего творчества он пообещал делиться с миром. "... потому что это мои эмоции, это моя позиция. И, в конце концов, не важно, через что ты меняешь страну: через песни, через стихи или через реформы", - пояснил певец.

Читайте такжеВакарчук объяснил, почему пел на корпоративе разработчиков игры про "танчики" в Минске

При этом он добавил, что его стихи на политическую тематику не станут песнями.

"Вы знаете, я пишу сейчас очень много песен, очень много музыки - и не делаю секрета из того, что группа "Океан Эльзы" сейчас в тех обстоятельствах, которых, тем не менее, готовит новый альбом. И я пишу много музыки и много песен", - рассказал он.

Свои новые стихи Вакарчук назвал "неизвестным до этого посылом".

"Я думаю, что это определенная переоценка ценностей моя собственная как человека, который уже в достаточно зрелом возрасте вдруг окунулся в совсем другие обстоятельства жизни - причем сознательно, осознанно и ответственно", - отметил нардеп.

Как сообщал УНИАН, ранее Вакарчук рассказал, что новогодние праздники встретил в Таиланде. По словам нардепа, он выбрал место, "в которое ездит большинство украинцев".