"Ездит большинство украинцев": Вакарчук прокомментировал свой отдых в Таиланде (видео)

По словам нардепа, он отдыхал около недели.

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Народный депутат, глава фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что новогодние праздники провел в Таиланде.

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Об этом сообщает Радио Свобода. "Да, я ездил в Таиланд. Я был там несколько дней (в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края", - сказал он.

По словам нардепа, он выбрал место, "в которое ездит большинство украинцев".

"Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и обратно рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", - сказал Вакарчук.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Святослав Вакарчук улетел на отдых в Таиланд.