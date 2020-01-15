"Ездит большинство украинцев": Вакарчук прокомментировал свой отдых в Таиланде (видео)
13:55, 15 января 2020Политика
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По словам нардепа, он отдыхал около недели.
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Народный депутат, глава фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что новогодние праздники провел в Таиланде.
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Об этом сообщает Радио Свобода. "Да, я ездил в Таиланд. Я был там несколько дней (в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края", - сказал он.
По словам нардепа, он выбрал место, "в которое ездит большинство украинцев".
"Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и обратно рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", - сказал Вакарчук.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Святослав Вакарчук улетел на отдых в Таиланд.
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