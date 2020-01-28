После реформы прокуратуры САП получила почти все дела из списка санкций ЕС - Холодницкий
Специализированная антикоррупционная прокуратура получила почти все дела из списка санкций ЕС.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора, руководитель САП Назар Холодницкий в эфире Радио НВ.
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«Нам в ноябре передали около 200 производств: так называемые дела Януковича, экономический блок, дела Майдана – некоторые не касаются расстрелов, но это коррупционный экономический блок, их тоже много. К нам после 21 года следствие даже перебросили дело Павла Лазаренко. К нам часть этих дел также дошло. Кроме отправлены в суд. Это дело Азарова, дело Пшонки, причем и старшего, и младшего, дело бывшего министра здравоохранения Богатыревой. Фактически, это все дела санкционного списка ЕС», – отметил Холодницкий.
Он также сообщил, что САП получила еще не все дела.