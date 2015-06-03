ЕС изменил формулировку причины санкций против Табачника
01:36, 03 июня 2015Политика
1927 0
Совет ЕС сообщил об изменении мотивировки, по которой против экс-министра образования Дмитрия Табачника продлят санкции.
ЕС изменил формулировку причины санкций против Табачника
Как отмечается в сообщении, опубликованном в Официальном журнале ЕС, до 3 июня Табачник может направить Совету ЕС свои оценки новой мотивировочной части и возражения, пишет Корреспондент.
Согласно сообщению, Табачник будет находиться в санкционном списке ЕС как "человек, против которого украинскими властями проводится расследование в связи с его ролью в неправильном использовании бюджетных средств".
Читайте такжеГенпрокурор: Табачнику объявлено о подозрении в хищении имущества
Ранее Табачника также называли причастным к незаконному выводу средств за пределы Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter