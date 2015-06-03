ЕС изменил формулировку причины санкций против Табачника

Как отмечается в сообщении, опубликованном в Официальном журнале ЕС, до 3 июня Табачник может направить Совету ЕС свои оценки новой мотивировочной части и возражения, пишет Корреспондент.

Согласно сообщению, Табачник будет находиться в санкционном списке ЕС как "человек, против которого украинскими властями проводится расследование в связи с его ролью в неправильном использовании бюджетных средств".

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Ранее Табачника также называли причастным к незаконному выводу средств за пределы Украины.