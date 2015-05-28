Порошенко посоветовал украинцам сцепить зубы

Как передает УНИАН, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

Глава государства подчеркнул, что Украина изменилась, наступили другие условия, и нужно научиться жить в новой Украине.

«У нас есть другие условия, и в этих условиях нам нужно научиться жить в новой Украине, не разочаровываться, потому что кто-то будет считать, что у нас много поводов для депрессии, кто-то будет искусственно создавать атмосферу, что все, конец и все пропало... Нам нужно сцепить зубы, и дальше идти, как поет Слава Вакарчук. Нужно идти к победе. Верить в Украину и любить ее. Впереди еще много работы», - сказал Порошенко.

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По словам президента, он ценит каждого, кто становится плечом к плечу, и не воспринимает тех, кто делает попытки дискредитировать украинскую власть и государство.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина вернет себе Донбасс и Крым, когда станет успешной. Когда украинцы будут без виз ездить за границу, когда заработная плата в Украине будет вдвое большей, чем в Крыму, когда работа в Украине будет, а в Крыму не будет.