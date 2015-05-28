Порошенко заявил о своей независимости от олигархов

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

«Никто не боролся с олигархами. Они были убеждены, что каждую власть они купят, и покупали. С чего началась моя борьба с олигархами? Я независим ни от кого из них. Свою избирательную кампанию я профинансировал сам. И до сих пор ни копейки так называемой помощи и президенту, и в администрацию не поступило и не поступит. И не потому, что на различные благотворительные проекты нам не нужны деньги, а потому, что только тогда, когда ты независим, у меня открыты руки для того, чтобы с ними бороться», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, то, что сейчас наблюдается, это не борьба с отдельными олигархами, а установление четких принципов и прозрачных механизмов, которые бы не позволили олигархам влиять на власть.

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«Сдадут олигархи быстро свои полномочия? Нет. Они защищаются и будут защищаться. Сначала они попытались защищаться частными армиями, угрожая украинской власти. Получили по рукам и получат дальше. Затем, когда пытались установить справедливую цену на уголь, поскольку государственная поддержка угольной отрасли никогда не шла на шахтеров, а грабилась угольными генералами. Сегодня мы поставили точку. Пытались переодеть «титушек» в шахтеров и привезли, и посмотрите, что они с Киевом сделали. Я сказал: сутки - если никто не спрятался, я не виноват. Через сутки никого не было. И никакого влияния на решения государственной политики по демонополизации угольной отрасли мы исправить не дадим», - подчеркнул президент.

Порошенко заявил, что иностранные партнеры Украины высоко оценили закон о рынке газа и возвращении государственного контроля над ним.