У Зеленского допускают, что самолет МАУ сбили преднамеренно

Помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.

Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате ошибки, следователям предстоит установить, действительно ли это было непреднамеренно.

Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии "Украинской правде".

Читайте такжеПервое в 2020 году заседание Трёхсторонней контактной групы в Минске состоится 16 января

"Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил он.

Ермак добавил, что именно поэтому работа комиссии продолжается.

Также помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.