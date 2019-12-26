ГПУ провела следственный эксперимент по делу о препятствовании акциям протеста на Майдане

Эксперимент проведен с целью подтверждения показаний свидетелей относительно выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители.

Прокуроры Генеральной прокуратуры провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту препятствования мирным акциям протеста на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Прокуроры ГПУ 24 декабря 2019 года провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 – феврале 2014 года на Майдане Независимости в г. Киеве с целью подтверждения показаний других свидетелей относительно выстрелов в сторону гостиницы «Украина» с места, где находились правоохранители», - говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 – 2014 годах.

В связи с передачей следствия от Генпрокуратуры уполномоченным органам досудебного расследования (по закону прокуратура утратила функцию следствия с 20 ноября 2019 года) определенные следственные действия в производствах относительно событий на Майдане в 2013-2014 годах проводят прокуроры ГПУ, проинформировали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал проведение ряда следственных экспериментов по делам Майдана, которые связаны с применением насилия. Он отмечал, что большинство следственных экспериментов можно было провести еще пять лет назад.

С 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы досудебного расследования. Всего планируется передать 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства. В частности, Государственном бюро расследований – 50, Национальном антикоррупционном бюро – 43. Остальные – Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службе.

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В ноябре в центральном аппарате Госбюро расследований было создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Это подразделение входит в Управление по расследованию военных преступлений, следователи которого имеют доступ к государственной тайне. По словам директора ГБР Романа Трубы, на первом этапе это подразделение будет состоять из 25 человек.

Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщал, что в ГБР должны перейти около 27 следователей из ГПУ и, таким образом, общее количество следователей в «майдановских» делах в ГБР составит около 50 человек.

3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (№ 2116). Законом предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.