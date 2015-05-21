Правительство ждет от саммита в Риге решительной поддержки суверенитета Украины

Об этом сегодня заявил на брифинге советник премьер-министра Украины Даниил Лубкивский, сообщает правительственный портал.

"Безусловно, Рижский саммит происходит в сложных международных условиях – в условиях вооруженной агрессии России против Украины. Именно поэтому правительство Украины ожидает, что участники Саммита подтвердят свою решительную поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности нашего государства,нерушимости его границ, а также право государств Восточного партнерства свободно выбирать направление своего развития, определять и реализовать свои амбиции, свои стремления, устремления в отношениях с ЕС", - отметил Лубкивский.

Читайте такжеБеларусь и Армения отказались подписывать декларацию Рижского саммита из-за формулировки по КрымуПо его словам, правительство поддерживает сегодняшнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которое говорит о продолжении и повышении значения Восточного партнерства.

"Это очень важная инициатива, которая позволяет не оставить страны, которые стали соорганизаторами Восточного партнерства, наедине с агрессором один на один с Российской Федерацией, чья нынешняя агрессивная политика создает угрозу как для международного мира, европейской безопасности и стабильности, так и подрывает основы международного права и того миропорядка, который определен основополагающими международными документами современности", - подчеркнул Лубкивский.

Четвертый саммит "Восточного Партнерства" начинается сегодня вечером в Риге.

В нем примут участие главы государств/правительств 28 государств-членов ЕС и шести государств-партнеров - Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Беларуси и Армении. Украинскую делегацию на саммите возглавляет президент Украины Петр Порошенко. Европейский Союз будет представлять президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.

На саммите ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной относительно предоставления третьей программы макрофинансовой помощи Украине объемом почти 2 млрд. евро. Также планируется принятие итоговой Декларации Саммита.

Ожидается также одобрение трехстороннего заявления Украины, Грузии и Молдовы, в которой три государства, которые подписали и начали имплементацию соглашений об ассоциации с ЕС, обозначат свое видение дальнейшей реализации евроинтеграционного курса.

"Надо продолжать разговор о будущем. И здесь речь идет о предоставлении "европейской перспективы" государствам-партнерам, которые успешно реализуют соглашения об ассоциации и предусмотренные ею системные реформы", - отметил Лубкивский.