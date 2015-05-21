Рада предварительно разрешила создавать в городах муниципальную милицию

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 народных депутатов из 352 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом определяется, что муниципальная стража − это орган в системе местного самоуправления, который создается в порядке, определенном этим законом, с целью обеспечения на территории, находящейся под юрисдикцией соответствующего совета, охраны общественного порядка, законности, прав, свобод и законных интересов граждан и содержится за счет средств соответствующего местного бюджета.

Среди основных задач муниципальной стражи, в частности, обеспечение охраны общественного порядка на территории юрисдикции соответствующего местного совета, во взаимодействии с органами внутренних дел; профилактика правонарушений; информирование органов и подразделений внутренних дел о совершенных или готовящихся преступлениях, местах концентрации преступных группировок; выполнение отдельных административных взысканий; охрана имущества, находящегося в коммунальной собственности.

Должностное или служебное лицо муниципальной стражи не может быть членом политической партии и/или любого добровольного объединения граждан, имеющего признаки политической партии (движения, силы) и/или прямо либо косвенно поддерживать такое образование, предоставлять ему привилегии, а также способствовать политическим партиям и указанным объединениям граждан в осуществлении их деятельности, если иное не предусмотрено законом.

Ни один орган государственной власти, орган местного самоуправления, политическая партия (сила, движение), институт гражданского общества, иное общественное объединение или объединение граждан, юридическое или физическое лицо не могут вмешиваться в деятельность муниципальной стражи, кроме случаев и способом, определенными законами Украины.

Муниципальная стража создается в городах областного и/или республиканского Автономной Республики Крым значения, городах Киеве и Севастополе, на территории юрисдикции объединенной территориальной громады по решению соответствующих советов. В пределах юрисдикции одного совета может быть создана только одна муниципальная стража.

Структуру и штатную численность муниципальной стражи утверждает соответственно городской совет, местный совет объединенной территориальной громады.

Подразделения муниципальной стражи не входят в структуру территориальных органов внутренних дел Украины.

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Муниципальная стража осуществляет свою деятельность в пределах территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего совета, принявшего решение о ее создании.

Муниципальную стражу возглавляет ее начальник, который назначается на должность по решению городского совета, местного совета объединенной территориальной громады на срок полномочий соответствующего совета.

Для обеспечения выполнения задач, возложенных этим законом на муниципальную стражу, ее сотрудники имеют право использовать средства физического воздействия, специальные средства и средства отстрела резиновых пуль при условии предупреждения о намерении их использования, если позволяют обстоятельства. Без предупреждения физическая сила, специальные средства и средства отстрела резиновых пуль могут применяться, если возникла непосредственная угроза жизни или здоровью граждан или работников муниципальной стражи.

На службу в муниципальную стражу принимаются на контрактной основе граждане Украины, в возрасте с 21 года, которые имеют соответствующее образование и профессиональную подготовку, способны по состоянию здоровья и моральным качествам выполнять задачи, возложенные на муниципальную стражу. Квалификационные требования к уровню профессиональной компетентности лиц, претендующих на занятие должности в муниципальной страже, утверждаются Кабинетом министров Украины.

Призывники не подлежат приему на службу в муниципальную стражу.

Не может быть принято на службу в муниципальную стражу лицо, которое было осуждено за преступление приговором суда, вступившим в законную силу; в отношении которого было вынесено решение о закрытии уголовного производства по нереабилитирующим основаниям.

Финансирование деятельности муниципальной стражи осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством.