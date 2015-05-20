Боевики обстреляли позиции сил АТО возле Мариуполя
02:13, 20 мая 2015Политика
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Боевики начали во вторник вечером активно обстреливать позиции сил АТО в районе Мариуполя.
Боевики обстреляли позиции сил АТО возле Мариуполя / УНИАН
"Неспокойно по всей линии от Гранитного до Широкино... Поддержите молитвой и верой украинских воинов", - написал на Facebook боец 79-й бригады Андрей Хоманчук.
Кроме того, замначальника ГУ МВД в Донецкой области Илья Кива сообщил на Facebook: "Под Мариуполем, село Широкино, начался в 19.45 плотный обстрел наших позиций из минометов, танков, ствольной артиллерии... ".
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Как известно, во вторник вечером ведутся бои на линии разграничения в Луганской области, в районе Катериновки.
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