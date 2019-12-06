Сенцов заявляет о блокировании Россией в ОБСЕ резолюции по Крыму

Сенцов рассказал о препятствиях России относительно принятия резолюции с пунктом о деоккупации Крыма.

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, который принимает участие в 26-м заседании Совета министров ОБСЕ в Братиславе, рассказал о препятствиях России относительно принятия резолюции с пунктом о деоккупации Крыма.

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По словам Сенцова, он и еще один бывший политзаключенный Роман Сущенко рассказывали на мероприятии про российскую агрессию.

«Мы говорим про российскую агрессию, наших пленных, а враги тем временем блокируют внесение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма», – написал Сенцов на своей странице в соцсети.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в своей речи во время мероприятия сказал, что международное сообщество, в частности ОБСЕ, не должно забывать об аннексии Крыма Россией.

5-6 декабря в Братиславе проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ – центрального директивного и руководящего органа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На мероприятие прибыли около 40 министров иностранных дел, в том числе глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Парламентская ассамблея ОБСЕ 8 июля, приняла итоговую декларацию, включающую резолюцию с осуждением российской аннексии Крыма и Севастополя и милитаризации акватории Черного и Азовского морей.