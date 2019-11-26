Сенцов призвал Европарламент не верить Путину (видео)

26 ноября Сенцову лично вручат премию Сахарова, которую ему присудили еще в прошлом году, но тогда он находился в российской тюрьме.

На вручении премии Сахарова в Страсбурге украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов призвал европарламентариев не верить российскому президенту Владимиру Путину.

Это был один из немногих советов, который украинец дал в ответ на многочисленные журналистские вопросы, говорится в сюжете ТСН.

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«Не верьте Путину. Ни в коем случае», – сказал он.

26 ноября Сенцову лично вручат премию Сахарова, которую ему присудили еще в прошлом году, но он находился в российской тюрьме.

Отмечается, что встречу с режиссером всячески игнорируют ультралевые члены Европарламента.

Другие же политики парламента Европы заявили, что им радостно, что у них уже появилась возможность отдать премию владельцу.

«Мы не могли вручить приз господину Сенцову, потому что он был в тюрьме, в России. Теперь его отпустили, мы счастливы вручить ему эту награду год спустя. Он получил эту премию за всех других политических узников из Украины в России», – подчеркнул европарламентарий Дэвид Маккалистер.

Премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» вручают в Страсбурге с 1988 года. Ее назвали в честь советского физика и правозащитника. В Европейской народной партии, выдвигая украинца на премию, объяснили, что Сенцов стал символом десятков украинцев, незаконно арестованных и осужденных на длительные сроки российской властью.