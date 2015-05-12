В Кремле прокомментировали намерение Порошенко освободить Донецкий аэропорт

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Является, конечно. Конечно, является, мы неоднократно, собственно, говорили о том, что украинская сторона не выполняет положения Минских договоренностей", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко во время премьерного показа документального фильма "Аэропорт" заявил, что Донецкий аэропорт будет освобожден и восстановлен.

"Я не сомневаюсь - мы освободим аэропорт, потому что это наша земля. И мы восстановим аэропорт. И там мы сделаем под стеклом остатки арматуры, бетона и напишем "Слава" киборгам! ", чтобы на века память о вашем подвиге жила в поколениях украинцев, и на вашем подвиге воспитывались поколения защитников Украины", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Минскими договоренностями от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвода тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлено перемирия и режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим "тишины".

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения, однако полностью не отводит технику от линии соприкосновения, пока не получит подтверждения отвода вооружений террористами.

Боевики также утверждают, что завершили отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, но украинские военные это отрицают, заявляя, что враг перегруппировывает силы.