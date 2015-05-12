Порошенко об "Аэропорте": Фильм будит душу и говорит к нашему сердцу

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко обратился к "киборгам" со словами: "То, что вы сделали, ваш подвиг, возродил боевой дух украинской армии. Если бы не вы и не такие, как вы, - мужественные воины, которые защищают нашу страну, враг был бы по всей Украине".

Президент заявил, что Донецкий аэропорт будет освобожден и восстановлен.

"Я не сомневаюсь - мы освободим аэропорт, потому что это наша земля. И мы восстановим аэропорт. И там мы сделаем под стеклом остатки арматуры, бетона и напишем "Слава" киборгам! ", чтобы на века память о вашем подвиге жила в поколениях украинцев, и на вашем подвиге воспитывались поколения защитников Украины", - подчеркнул он.

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Порошенко также поблагодарил всем "воинов и волонтеров, солдат и генералов, которые за очень короткий срок создали Украинскую армию".

Присутствующие на показе фильма почтили минутой молчания память всех погибших военнослужащих в Донецком аэропорту.

Глава государства также поблагодарил творческий коллектив фильма за неравнодушие и документальную фиксацию несокрушимости духа настоящего украинского воина.

«Я бы советовал его пересмотреть всем. Ведь этот фильм воспитывает украинцев лучше, чем десятки самых красноречивых политических речей. Он будит душу и говорит к нашему сердцу», - сказал Порошенко.

В документальном фильме, который был снят о событиях конца лета - осени 2014 года, достоверно восстановлены детали защиты Донецкого аэропорта.