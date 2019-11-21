Украина присоединилась к декларации о безопасности школ и стала 100-й страной, поддержавшей положения этого документа

Декларация содержит ряд обязательств для предупреждения и реагирования на нападения и использование учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта.

Украина присоединилась к декларации о безопасности школ (Safe Schools Declaration) и стала сотой страной, поддержавшей положения этого документа.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, соответствующее письмо с подтверждением участия Украины подписала министр образования и науки Анна Новосад, и он уже отправлен по официальным каналам в Министерство иностранных дел Норвегии.

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"Для Украины честь быть сотым государством, присоединившимся к декларации о безопасности школ. Сейчас наша страна находится в очень сложной ситуации вооруженного конфликта. Это травмирует нас всех, однако несмотря на все одна из основных наших задач - обеспечить безопасность наших детей. Школа - это пространство доверия и роста. Дети нормально учатся только тогда, когда их не угнетает страх, особенно страх за свою жизнь. И в дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы каждый украинский ребенок учился в безопасной, инклюзивной среде, которая дает возможность раскрыться таланту каждого ученика", - отметила Новосад.

Декларация содержит ряд обязательств для предупреждения и реагирования на нападения и использование учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта. В странах, которые присоединились к декларации ранее, уже разработаны и успешно внедряются подходы к имплементации документа.

Отмечается, что страны-подписанты декларации - это как государства, на территории которых нет военных конфликтов, так и те, где имеет место вооруженная агрессия.

"За четыре года с момента открытия декларации во многих странах-подписантах произошли изменения относительно политики государства к образованию в ходе вооруженного конфликта, и их опыт может быть ценным для Украины", - говорится в сообщении.

В МОН отметили, что важным аспектом присоединения к декларации является восстановление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учеников, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и охране здоровья и тому подобное.