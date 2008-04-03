Кучма советует Ющенко дать возможность Тимошенко поработать подольше

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что уже сегодня на 90% можно прогнозировать, кто станет следующим главой государства.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью УНИАН.

Однако фамилии вероятного будущего Президента Украины он не назвал.

По словам Л.КУЧМЫ, глава правительства уже начала президентскую кампанию.

“Уже процентов на 90 можно сказать, кто будет Президентом. Но лучше об этом не говорить”, - сказал Л.КУЧМА.

Также экс-президент посоветовал нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО и коалиции дать возможность как можно дольше поработать правительству под руководством Юлии ТИМОШЕНКО. “На месте Президента и коалиции я бы дал ей поработать как можно дольше. Хотя бы потому, что она - такое у меня впечатление - желала бы, чтобы ее каким-то образом избавили от премьерского груза”, - сказал Л.КУЧМА.

Он считает такое желание вполне понятным, учитывая экономические показатели. “Как оценивать ее действия, подсказывает именно тот факт, что все время ставится и ставится вопрос об ее отставке. Что она делает правильно? Это зависит от точки зрения. С точки зрения интересов Украины – одно дело. С точки зрения личных интересов госпожи ТИМОШЕНКО - другое”, - подчеркнул экс-президент. При этом, по мнению Л.КУЧМЫ, по-прежнему, главное в деятельности Ю.ТИМОШЕНКО – не повседневная работа, связанная с неотложными и перспективными делами государства, а популистские решения. “Цель – политическая самореклама и пропаганда. Не вижу, чтобы нынешнее правительство работало на перспективу, как это обещалось в программе “Украинский прорыв”. Началась и набирает обороты президентская кампания главы правительства”, – сказал Л.КУЧМА.