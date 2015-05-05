Италия наложила арест на имущество сына Азарова и Ротенберга - посол

Об этом рассказал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в интервью Европейской правде.

"У Ротенберга арестовано 6 объектов собственности на Сардинии, в Лацио и Риме. Хотя сейчас адвокаты Ротенберга подали на финансовую гвардию и министерство финансов Италии в суд, продолжается досудебное рассмотрение. Украина в этом судебном процессе вовлечена как третья сторона, поэтому я уведомлен о нем", - сказал Перелыгин.

Читайте такжеГлава МИД Италии считает, что Украина должна предоставить автономию ДонбассуТакже, по его данным, в Алексея Азарова осенью 2014 года арестованы земельные участки и недвижимость, что их приобрела в течение 2012-2013 годов итальянская компания Agosto 2012, которую связывают с австрийскими компаниями Азарова.

Таким образом, несмотря на распространенную в стране пророссийскую риторику, "Италия демонстрирует на практике готовность двигаться в рамках согласованных ЕС санкционным договоренностей", считает посол Украины.

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