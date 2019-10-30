Венгрия заблокировала совместную декларацию НАТО по Украине

Венгрия настаивала, что в документе должны быть положения о лишении прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Венгрия заблокировала совместную декларацию Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении Украины.

Как сообщает издание Daily News Hungary, об этом сегодня заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Евроазиатском форуме в Будапеште.

По его словам, Венгрия заветировала совместную декларацию послов НАТО в отношении Украины, поскольку документ не обязывал Украину вернуть права этническому венгерскому меньшинству на Закарпатье, которых оно "было лишено".

"Венгрия не была готова пожертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов", - сказал Сийярто.

При этом Венгрия направляла несколько предложений о внесении поправок в декларацию, в которых говорилось о том, что Украина должна выполнять свои обязательства в отношении меньшинства в соответствии с международным правом. Несколько предложений основывались на принципах Совета Европы и ООН. Однако, поскольку эти предложения были отклонены, Сийярто сказал: "У нас не было другого выбора, чем ветировать декларацию".

По мнению Сийярто, в декларации по меньшей мере должно было содержаться упоминание о лишении прав меньшинства одного из членов НАТО, кроме того, он заявил, что такой документ должен содержать положения о восстановлении таких прав.

Читайте такжеВ Кабмине не видят готовности Венгрии пойти на уступки в вопросе сотрудничества Украины и НАТО

Как сообщал УНИАН, визит Североатлантического совета НАТО продлится два дня - 30 октября в Одессе, 31 октября - в Киеве.

29 октября в Одессу с дружественным визитом прибыли четыре корабля, которые патрулируют Средиземное море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании. Послы НАТО и генеральный секретарь Йенс Столтенберг должны посетить корабли 2-й постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2. При этом генсек Альянса должен произнести речь в Национальном университете "Одесская морская академия".

31 октября в Киеве Столтенберг будет председательствовать на встрече комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского. В этот день генсек НАТО произнесет речь в Верховной Раде.

Также Столтенберг и послы НАТО встретятся с председателем парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Как сказано на сайте Альянса, Североатлантический совет - это высший политический орган, принимающий решения в НАТО. Он следит за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, влияющими на Альянс в целом. В состав Совета входят по одному представителю каждого из государств НАТО, которые проводят заседания для обсуждения политики или оперативных вопросов, требующих коллективных решений, обеспечивая форум для широкомасштабных консультаций между государствами - членами по всем аспектам, влияющим на мир и безопасность в их странах.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.