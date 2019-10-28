"Слуга народа" обратился к правоохранителям из-за "совершенного преступления" нардепом от "ЕС" Фединой (видео)

В «Европейской солидарности» называют это «публичной травлею» Софии Федины.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны народного депутата от «Европейской солидарности» Софии Федины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам перед заседанием фракции «Слуга народа».

Качура отметил, что «сегодня подал заявление о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру и Государственного бюро расследований»,

Он считает недопустимым, что «активисты и даже народные депутаты позволяют себе призывы к насильственному свержению власти», в частности физической расправы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала в Facebook: «Сегодня «Слуги» начали публичную травлю Софии Федины. Пугают регламентным, собирают подписи, обращаются в правоохранительные органы».

Она отмечает, что «при этом никто из них не осудил публично своего же «Слугу» Евгения Шевченко за откровенно сепаратистские заявления в российских пропагандистских шоу, где он обзывал фашистами участников протестных акций и целовался с боевиками».

«Никто на тянет его на регламентный, и не строчит заявления в СБУ. Ведь в своем глазе не видится полено, а в чужом, оппозиционном, ищут щепку. Война с оппозиционерками становится любимой забавой «Слуг», как и война с участниками акций протеста и откровенное неуважение к ветеранам и волонтерам», - отметила Геращенко

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что во фракции «Слуга народа» намерены обратиться в правоохранительные органы из-за высказывания народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Федины в отношении президента Зеленского.

По его словам, он посмотрел YouTube-канал одного из народных депутатов: «Вы меня извините. То, что я там услышал, это не просто дикость, это абсолютно никакого отношения не имеет к европейским ценностям, которые исповедует наша Верховная Рада».

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«Я глубоко убежден, что такие вещи должны получить оценку не только украинского общества, но и соответствующей правоохранительной системы государства. Поэтому, я очень прошу всех, кто причастен к этим делам, разобраться и дать свою политическую оценку с тем, чтобы мы развивали свои отношения на основе взаимопонимания, уважения, толерантности и эффективной работы на благо Украины», - отметил Стефанчук.

В свою очередь, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко напомнил, что в эти выходные состоялась поездка президента «фактически, на линию размежевания».

«Все мы видели вчера подготовленный видеоотчет, очень масштабный. И он показал, что там реально происходило ... Пока он готовился и пока он монтировался, пространство социальных сетей было наполнено разного плана комментариями, которые осуществлялись в отношении вырванного из контекста видео относительно общения Владимира Зеленского с представителями ветеранского движения», - сказал он.

Депутат отметил, что на эти события наблюдалась разная реакция.

«И если Руслан Алексеевич (Стефанчук - УНИАН), согласно своей должности и статусу, не может прямо об этом, пожалуй, сказать, то я скажу прямо, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина и сама высказывала определенные моменты, которые можно ... Пусть правоохранительные органы разбираются, но там есть призывы или не призывы, а какое-то ее мнение относительно того, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести. Я бы так это оформил», - рассказал он.

«Мы, фракция «Слуга народа», считаем, что недопустима со стороны депутата такая деятельность, потому что есть институты, а просто люди, есть заповеди Божьи, нельзя же желать человеку публично такие вещи. Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли здесь перспективы правоохранительные в этой ситуации», - отметил Корниенко.

Он добавил, что в этом видео был задействован и блогер, но к нему вопросов нет.