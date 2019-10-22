Эксперт: рекламы азартных игр не должно быть вообще

Агия Загребельська считает, что запрет на рекламу азартных игр должна быть интегрирована в закон.

Любые аддиктивные товары должны быть ограниченными в рекламировании, а рекламы азартных игр не должно быть вообще. Об этом в интервью изданию «Главком» заявила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса.

«Реклама же направлена ​​на то, чтобы у потребителя возникло желание приобрести такой товар. Есть ли у государства желание стимулировать игру в азартные игры? Очевидно же, что нет», - отметила она.

По словам Загребельской, реализация этого запрета зависит от того, какому органу будет поручено осуществлять контроль, каким будет механизм запуска этого органа, какие у него будут возможности.

«Это надо прописывать в законе. А то дети уже даже не догадываются, что азартные игры у нас запрещены», - подчеркнула она.

Как сообщалось, Агия Загребельская считает, что запрет на рекламу азартных игр должен быть интегрирован в закон.