Пристайко: Правительство хочет определиться с "нормандским форматом" до конца года

Времени для достижения договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе остается все меньше, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко. Если это не удастся, надо признать безрезультатность "минского процесса".

Украинское правительство готово ждать до конца этого года для проведения переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода", которое вышло в субботу, 12 октября, рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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"Я бы оставлял небольшой срок, например, до конца года. Правда, время выходит (...) Сейчас с каждой неделей, днем времени остается все меньше. Но я все равно не вижу большего срока, чем полгода для того, чтобы понять окончательно, что как пять лет наши предшественники пытались сделать, так больше просто не работает", - сказал он.

По его словам, если урегулировать ситуацию таким образом не удастся, Украина должна искать другие варианты.

"Если нет, тогда, как я сказал, надо честно говорить со своим народом, что пять лет "минского процесса" не дали результатов. Надо искать другой процесс, если на это готовы наши западные партнеры. Если и это не сработает, тогда наше государство должно определить для себя, какой есть приемлемый путь развития", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, в этом случае может быть использован "кипрский вариант".

"Может быть "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "отнял" территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа избрали для себя", - добавил Пристайко.

Относительно участия Украины в скандале вокруг американского президента Дональда Трампа, Пристайко отверг подозрения в возможном давлении США на украинское правительство.

"Я хочу единственное сказать точно, что и представление о том, что перед нами стояла дилемма, или мы получаем военную помощь, или мы будем сотрудничать с (адвокатом Трампа. - Ред.) Руди Джулиани - это абсолютная неправда. Этого не было. Я присутствовал на всех встречах и разговорах", - отметил он.