Пристайко: Правительство хочет определиться с "нормандским форматом" до конца года
Украинское правительство готово ждать до конца этого года для проведения переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом в интервью изданию "Радио Свобода", которое вышло в субботу, 12 октября, рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.
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"Я бы оставлял небольшой срок, например, до конца года. Правда, время выходит (...) Сейчас с каждой неделей, днем времени остается все меньше. Но я все равно не вижу большего срока, чем полгода для того, чтобы понять окончательно, что как пять лет наши предшественники пытались сделать, так больше просто не работает", - сказал он.
По его словам, если урегулировать ситуацию таким образом не удастся, Украина должна искать другие варианты.
"Если нет, тогда, как я сказал, надо честно говорить со своим народом, что пять лет "минского процесса" не дали результатов. Надо искать другой процесс, если на это готовы наши западные партнеры. Если и это не сработает, тогда наше государство должно определить для себя, какой есть приемлемый путь развития", - подчеркнул глава МИД.
По его словам, в этом случае может быть использован "кипрский вариант".
"Может быть "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "отнял" территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа избрали для себя", - добавил Пристайко.
Относительно участия Украины в скандале вокруг американского президента Дональда Трампа, Пристайко отверг подозрения в возможном давлении США на украинское правительство.
"Я хочу единственное сказать точно, что и представление о том, что перед нами стояла дилемма, или мы получаем военную помощь, или мы будем сотрудничать с (адвокатом Трампа. - Ред.) Руди Джулиани - это абсолютная неправда. Этого не было. Я присутствовал на всех встречах и разговорах", - отметил он.