Путин: У России есть свои геополитические интересы

Такое мнение высказал Владимир Путин в интервью для фильма "Президент", пишет ТАСС.

"Нужно было и нашим партнерам понять, что у такой страны как Россия есть и не может не быть своих геополитических интересов", - заявил он, вспоминая состояние страны после распада СССР. "И нужно, с уважением относясь друг к другу, искать балансы, искать взаимоприемлемые развязки", - добавил он.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Во время оккупации Крыма власти РФ также отвергали вторжение российских войск на полуостров, однако позже Путин публично признал этот факт.