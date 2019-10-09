Зеленский заявил, что "формулы Штайнмайера" для Крыма нет

Аннексированный Крым может вернуться в состав Украины только с помощью международных партнеров.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина сама не сможет вернуть Крым в свой состав.

Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода «Крым.Реалии ТВ» во время визита выставки «Оружие и безопасность» в Киеве.

По его словам, аннексированный Крым может вернуться в состав Украины только с помощью международных партнеров и мощной армии. В то же время глава государства уточнил, что «формулы Штайнмайера» для аннексированного полуострова нет.

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«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных... но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

Согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

Президент пояснил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предполагает признание Украиной аннексии Крыма и проведение местных выборов на Донбассе «под дулами пулеметов».

Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

6 октября в Киеве и многих других городах Украины прошли акции, участники которых выступали против реализации «формулы Штайнмайера».