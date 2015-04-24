Порошенко: Прикрывающиеся шахтерами "титушки" не должны иметь права на протест

Президент Украины Петр Порошенко считает, что «прохиндеи и титушки», которые «прикрываются шахтерами», не должны иметь права на протест.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина».

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«Имеют ли на сегодняшний день шахтеры право на протест? Очевидно, имеют. И мы для этого строили демократическое государство, для того, чтобы это право на протест защитить. Но можем ли мы на сегодняшний день дать возможность использовать это право прохиндеям, титушкам, которые сегодня, извините, гадят в Мариинском парке? Которые на сегодняшний день никакого отношения к шахтерской отрасли не имеют, и уже установлены факты многочисленной раздачи денег для того, чтобы продемонстрировать... и просто подорвать доверие к этим акциям», - подчеркнул президент.

Как заявил Порошенко, эти акции проводят, «к сожалению, нечистые на руку политические силы, и, к сожалению, отдельные олигархи».

«Могу вам сказать, что проблема, в том числе этих акций, будет четко связана с программой деолигархизации страны», - сказал Порошенко.