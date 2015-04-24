Украина и Чили договорились о безвизовом режиме

Сегодня состоялась церемония подписания соглашения, в ней участвовали министр иностранных дел Павел Климкин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Чили в Украине Хуан Эдуардо Эгигурена.

Отмечается, что согласно соглашению, граждане Украины и Чили смогут находится на территории двух государств без виз в период до 90 дней на протяжении полугода.

“Мы сегодня подписали соглашение, которое позволит гражданам Украины и Чили путешествовать без виз с обычными заграничными документами, находиться, соответственно, для украинцев на территории Чили и для чилийцев на территории Украины в течение 90 дней без всяких виз”, - сказал Климкин.

По словам министра, Украина имеет с Чили традиционные связи и много делает в политической и экономической сферах.

Климкин отметил, что Чили стала 25-й страной, с которой Украина имеет безвизовый режим.

Он также поблагодарил посла за четкую и последовательную поддержку правительством Чили независимости и территориальной целостности Украины, которая была высказана как на двустороннем уровне, так и на международных форумах.