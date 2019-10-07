Зеленский поручил Кабмину проработать упрощение въезда и ввоза товаров в ОРДЛО

Президент также поручил безотлагательно принять меры по восстановлению до 27 ноября разрушенного моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области.

Президент Украины поручил правительству проработать вопросы упрощения въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом говорится в Указе президента №738/2019 от 7 октября. Текст документа обнародован на сайте главы государства.

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В частности, правительству поручено безотлагательно принять меры по «проработке вопроса относительно упрощения въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются мероприятия контроля въезда/выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированные территории и с таких территорий, медицинской помощи, помощи в передвижении людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения».

Кроме того, правительство должно принять меры относительно четкого нормирования вопросов обустройства, содержания и функционирования КПВВ на линии разграничения, «проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию таких контрольных пунктов въезда/выезда определенным центральным органом исполнительной власти».

Этим же указом президент поручил безотлагательно принять меры по восстановлению до 27 ноября разрушенного моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также с обустройством контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".

Ранее сообщалось, что в Станице Луганской между контрольным пунктом въезда-выезда и мостом смонтируют две автобусных остановки.