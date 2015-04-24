Яценюк в Раде пошел по стопам Азарова и послал депутата "гулять" (видео)

Во время Часа вопросов к правительству Сергей Рудик спросил у Арсения Яценюка, когда премьер добровольно уйдет в отставку.

«Возьмите листочек, ручку, и запишите, чтобы вы не забыли: вы меня никогда не собьете с того пути, на который я стал. Мы изменим страну. Мы проведем реформы. Мы сделаем все, что обещали 15 месяцев назад. 15 месяцев назад я взял ответственность за судьбу страны в свои руки, и я буду эту ответственность гордо нести», - сказал Яценюк.

Свободовец встал с места, подошел к премьеру и спросил: «А людям сколько терпеть»?

«Гуляй», – ответил ему Яценюк.

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Напомним, в бытность премьер-министром Николай Азаров, выступая в Верховной Раде, произнес знаменитую фразу в адрес народных депутатов: «Да пошли вы!».