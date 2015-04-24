Яценюк посоветовал Путину почитать в энциклопедии раздел о Второй мировой войне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

"Правительство утвердило план мероприятий по празднованию 70-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Никаких колорадских и другого рода советско-российских фильмов... Мы отмечаем победу над нацизмом с теми же символами, что и Европа, а это мак", - сказал он.

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"О том, что победы во Второй мировой войне без Украины никогда бы не было, пусть Владимир Владимирович Путин читает энциклопедию и историю", - подчеркнул Яценюк.

Премьер сообщил, что правительство обнародовало план празднования 70-летия победы над нацизмом. "И мы просим, чтобы члены парламента приняли активное участие в праздновании 70-летия победы над нацизмом", - призвал Яценюк.