Кабмин сегодня отчитается о децентрализации и мерах безопасности на майские праздники (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предполагается также рассмотреть проект постановления о внесении изменений в постановление ВР от 2 декабря 2014 года №9-VIII “О формировании состава Кабинета министров Украины”.

Читайте такжеБюджетная децентрализация позволила наполнить местные бюджеты - депутат

Будет рассматриваться также проект постановления о прекращении полномочий члена ВСК по проверке судей общей юрисдикции В. Голубя.

Среди других вопросов на сегодня только проекты постановлений о переименовании ряда сел, установлении границы города Дунаевцы и отнесения двух городов Тернопольской области к категории городов областного значения.