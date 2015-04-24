Кабмин сегодня отчитается о децентрализации и мерах безопасности на майские праздники (прямая трансляция)
09:49, 24 апреля 2015Политика
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Сегодня Верховная Рада во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию относительно децентрализации власти и обеспечения безопасности в период майских праздников.
Премьер министр Украины Арсений Яценюк в парламенте / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предполагается также рассмотреть проект постановления о внесении изменений в постановление ВР от 2 декабря 2014 года №9-VIII “О формировании состава Кабинета министров Украины”.
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Будет рассматриваться также проект постановления о прекращении полномочий члена ВСК по проверке судей общей юрисдикции В. Голубя.
Среди других вопросов на сегодня только проекты постановлений о переименовании ряда сел, установлении границы города Дунаевцы и отнесения двух городов Тернопольской области к категории городов областного значения.
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