Капканы, в которые Украина попала, были подсунуты нам раньше – Батенко

Восприятие так называемой «формулы Штайнмайера» в обществе как «измены» и волна протестов в областях со стороны общественных активистов и организаций вызвана, прежде всего, отсутствием информации. Или же – из-за стремления к политическому пиару.

Поэтому парламент как высший законодательный орган должен опережать эти события и доносить обществу настоящую позицию Украины. Такое мнение с трибуны Верховной Рады высказал сопредседатель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко.

«Вместе с этим опережать события должна и исполнительная ветвь власти. Чтобы в части последних соглашений трехсторонней группы в Минске и тех разговоров, которые велись в отношении формулы Штайнмайера минимум министр иностранных дел Пристайко присутствовал в зале парламента и ответил на все вопросы, которые волнуют общество», – отметил Тарас Батенко.

Политик отметил: не стоит спекулировать на том, что украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера.

«Украина принимает текст формулы. Это разные понятия. Мы понимаем, что этот шаг необходим президенту для дальнейшего продвижения по нормандскому процессу. Чтобы начинать переговоры, приглашать Россию и других участников и разрабатывать карту действий, как мы движемся в плане реинтеграции Донбасса. Говоря о «страшилках» и реальные угрозах, стоит отметить, что капканы, в которые Украина попала, были подсунуты нам ранее. Они «сидят» в Минске-1 и Минске-2. И мы никуда не можем деться. Потому что как только Украина выходит из минского процесса, это может отразиться на санкционном режиме относительно Российской Федерации», – подчеркнул Тарас Батенко.

Будет или не будет подписана формула – покажет нормандский формат, отметил Тарас Батенко.

Депутат также подчеркнул, что, в первую очередь, она должна состоять из безопасности, а не политической части. А именно – по вопросам размежевания и вывода войск, обмена пленными, демилитаризации оккупированных частей и контроля за границей.