Стало известно, когда ЕСПЧ примет первое решение по Крыму

Это решение определит, имеет ли ЕСПЧ право рассматривать жалобу по существу.

Первое решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Крыму ожидается через 6-12 месяцев.

Об этом заявил правительственный уполномоченный Иван Лищина после завершения слушаний в ЕСПЧ, сообщает "Европейская правда".

"Можно надеяться, что в течение шести-двенадцати месяцев будет решение суда о приемлемости нашей жалобы по Крыму", - спрогнозировал он.

Это решение определит, имеет ли ЕСПЧ право рассматривать жалобу по существу, поскольку Россия это категорически отрицает.

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Также уполномоченный Украины сообщил, что следующая жалоба Украины против России, которая будет рассматриваться в ЕСПЧ, касается нарушений прав человека на Донбассе. В октябре уже новое правительство должно представить материалы, их подготовка ведется.

Напомним, сегодня в Страсбурге завершилась открытая часть заседания Палаты Европейского суда по правам человека, который слушает дело «Украина против России (Крым)» и должен принять решение относительно приемлемости для рассмотрения этого дела по существу.

Как сообщал УНИАН, первоначальное заявление Украины № 20958/14 было подано 13 марта 2014 года. Оно касается нарушений РФ в Крыму после установления эффективного контроля над полуостровом 27 февраля 2014 года ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 9 (свобода мнений, совести и религии), ст. 10 (свобода высказывания мнения), ст. 11 (свобода собраний и объединений ) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 14 (запрет дискриминации) Конвенции, ст. 18 (пределы использования ограничений прав) и ст. 1 (защита права собственности), ст. 2 (право на образование) и ст. 3 (право на свободные выборы) Протокола, ст. 2 (свобода перемещения) Четвертого протокола к Конвенции, ст. 1 (общий запрет дискриминации) Двенадцатого протокола к Конвенции.

В настоящее время в ЕСПЧ находятся пять межгосударственных дел "Украина-Россия", связанных с агрессией РФ: 1) "Украина против России" о нарушениях прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ; 2) "Украина против России" о нарушениях прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей; 3) "Украина против России" по фактам похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и их незаконного или фактического перемещения на территорию России; 4) "Украина против России" о нарушении Россией прав украинских политических заключенных; 5) "Украина против России" о захваченных украинских моряках.