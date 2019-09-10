Ассоциация адвокатов предостерегает от принятия законопроекта 1008 относительно изменений в судейском управлении

Законопроект №1008 нарушает международные стандарты, заявили в Национальной ассоциации адвокатов.

НААУ обратилась к Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики по поводу законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» (регистрационный номер 1008).

Законопроектом предлагается изменение модели формирования Высшей квалификационной комиссии судей как органа судейского самоуправления и изменение порядка увольнения членов Высшего совета правосудия. При этом адвокатура как негосударственный конституционный институт исключен из круга субъектов назначения членов ВККС и увольнения членов ВРП соответственно, говорится в сообщении на сайте НААУ.

Предлагаемые законопроектом №1008 изменения формирования ВККС, в частности, приведут к потере права адвокатуры в качестве негосударственного независимого конституционного института избирать двух представителей в состав ВККС.

«Право адвокатуры на участие в формировании органа судейского самоуправления соответствует европейским практикам и предоставляет адвокатуре как общественному, независимому от государства институту возможность делегировать адвокатов к работе в судейском самоуправлении», - говорится в письме Председателя НААУ Лидии Изовитовой к председателю парламентского комитета по вопросам правовой политики.

НААУ отмечает, что изменения к закону, который регулирует деятельность адвокатуры, требуют консультаций с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Такой императив установленный международными стандартами, в частности Основными принципами ООН о роли юристов и многочисленными интервенционными письмами Совета юридических и адвокатских обществ Европы, которые были направлены к руководству Украины на протяжении 2016-2018 годов в ходе судебной реформы. Законопроект №1008 всякого обсуждения с участием адвокатуры не проходил, что содержит нарушение упомянутых международных рекомендаций.

Адвокатура является независимым от государства общественным институтом, основная миссия которого – защита конституционных прав и свобод человека и гражданина.

«Исключение адвокатуры из круга субъектов формирования ВККС, которое предусмотрено законопроектом №1008, будет означать нивелирование роли адвокатуры в системе правосудия», - говорится в письме НААУ.

Кроме того, предлагаемая модель формирования ВККС ограничивает права и нарушает международные стандарты не только адвокатского самоуправления, но и судейского самоуправления. Европейской хартией о статусе судей предусмотрено, что независимый орган судейского управления должен состоять из минимум половины судей, которые избираются самими судьями.

НААУ призвала Комитет ВР провести обсуждение положений законопроекта №1008 с представителями Национальной ассоциации адвокатов Украины, которая, по закону, представляет адвокатуру в отношениях с органами власти, и воздержаться от согласования изменений к законодательству, которое сужает роль адвокатуры как важного компонента построения правового государства.